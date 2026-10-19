Vai al contenuto
Notizie
Napoli e provincia
Caserta e provincia
Salerno e provincia
Avellino e provincia
Benevento e provincia
Video
Canale 77
App
Notizie
Napoli e provincia
Caserta e provincia
Salerno e provincia
Avellino e provincia
Benevento e provincia
Video
Canale 77
App
Notizie
Napoli e provincia
Caserta e provincia
Salerno e provincia
Avellino e provincia
Benevento e provincia
Canale 77
Notizie
Napoli e provincia
Caserta e provincia
Salerno e provincia
Avellino e provincia
Benevento e provincia
Canale 77
Mugnano, l’emozionante videomapping dedicato al Sacro Cuore di Gesù
Redazione
Ottobre 19, 2026
Continua a leggere
Ti potrebbe interessare
Mugnano, al via oggi i festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù: tutti gli eventi in programma e le dirette televisive
Mugnano, al via la festa del Sacro Cuore di Gesù: folla di fedeli per la solenne discesa della statua
Mugnano, Sacro Cuore e solidarietà, successo per la “partita del cuore” allo stadio Vallefuoco
Mugnano. Sacro Cuore, la città in festa: un abbraccio di fede e tradizione
Tg Club Edizione Serale del 19 ottobre 2026
19 Ottobre 2026
Giugliano, Varcaturo: l’Otium Fest chiude il progetto “Investire su se stessi”
19 Ottobre 2026
Sos agricoltura a Caserta, Micillo (Copagri): “Tagliare i costi di produzione o le aziende chiuderanno”
19 Ottobre 2026
Presunti maltrattamenti, titolare: “Sono vicino ai genitori, se ci sono colpevoli pagheranno”
19 Ottobre 2026
Notizie
Attiva/disattiva menu
Napoli e provincia
Caserta e provincia
Salerno e provincia
Avellino e provincia
Benevento e provincia
Video
Canale 77
App
Guarda la diretta
Guarda la diretta
Notizie
Attiva/disattiva menu
Napoli e provincia
Caserta e provincia
Salerno e provincia
Avellino e provincia
Benevento e provincia
Video
Canale 77
App
Torna in alto