Mugnano, presentato il “Sacro Cuore di’ Gesù”: live di Giusy Attanasio, Samurai Jay e Fiorellino

Mugnano. Saranno Giusy Attanasio e Samurai Jay saranno i protagonisti dei live di questa edizione del Sacri Cuore di Gesù a Mugnano, lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa il primo cittadino Luigi Sarnataro e l’assessore agli eventi Gennaro Santopaolo.

Altre attività collaterali sono state organizzate con la collaborazione delle scuole e delle associazioni della città.

Ad aprire gli eventi liturgici la discesa della statua di giovedì 16 ottobre presso il santuario del Sacro Cuore. In tanti non solo da Mugnano ma da tutto l’hinterland napoletano raggiungono la cittadina mugnanese per assistere al momento che dà inizio ai festeggiamenti in onore dello “Scauzone” che per quest’anno in processione indosserà un mantello d’oro.

In piazzale Cesare Pavese mercoledì 22 ottobre si esibiranno Samurai Jay e Giusy Attanasio. Giovedì 23 sarà la volta del live di Gianni Fiorellino.