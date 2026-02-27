Applausi, cori, emozione, entusiasmo: Napoli ancora in classifica al Festival di Sanremo. Quando Sal Da Vinci sale sul palco, non è lui a iniziare: è il pubblico che lo accoglie cantando a squarciagola il suo grande successo, “Rossetto e Caffè”.

Sanremo: Sal Da Vicini, Samurai Jay e Luchè protagonisti della terza serata

Al termine dell’esibizione, una standing ovation che lo lascia senza parole. L’artista si congeda in lacrime, visibilmente commosso. È lui il protagonista indiscusso della serata: convince la giuria tecnica, conquista il pubblico e domina i social, tra meme e video virali che rilanciano il brano diventato ormai un fenomeno social.

A sorpresa anche Belén Rodríguez, che sale sul palco accanto a Samurai Jay, accendendo ulteriormente i riflettori su un brano dal ritmo latino e sound contagioso. La previsione del pubblico è che sia proprio “Ossessione” la hit dell’estate.

Poi in tarda serata, Luchè, originario di Marianella: sperimenta oltre il rap, punta sulla melodia e viene premiato da un esordio convincente. La quota Napoli si conferma in classifica anche nella seconda serata. Gli artisti campani scalano Spotify e dominano i social. Napoli c’è. E si sente.