Ricorre oggi la festività che celebra il santo patrono di Mugnano, SAN BIAGIO. Una giornata molto sentita da tutta la popolazione che attende il 3 febbraio per farsi benedire la gola.

Il santo martire, infatti è il protettore dei malanni della gola. Questo fine settimana sarà, così, caratterizzato da diverse celebrazioni eucaristiche nella chiesa dedicata al patrono. Domani, invece, si terrà la processione in cui il Santo verrà portato in pellegrinaggio per le vie cittadine.