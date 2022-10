Dopo l’annullamento improvviso per motivi di sicurezza, arriva la nuova data per il concerto di Franco Ricciardi a Mugnano. L’evento, inserito nel calendario di appuntamenti per il Sacro Cuore di Gesù, fu annullato la sera stessa per la eccessiva affluenza di pubblico che avrebbe creato problemi di ordine pubblico.

Franco Ricciardi a Mugnano

Il sindaco Luigi Sarnataro ha annunciato la nuova data che è venerdì 4 novembre, alle ore 21 e 30. L’evento è stato spostato in via Crispi (zona giostre). “Sul palco – annuncia il primo cittadino -, per farci perdonare l’attesa, ci sarà anche qualche sorpresa”. Il concerto è particolarmente atteso. Ma per l’assenza dei requisiti di sicurezza, la scorsa settimana l’evento non potè tenersi.

I fan attendevano con ansia la nuova data che sarà dunque per il prossimo venerdì. Questo del concerto di Ricciardi è uno degli eventi organizzati dal comitato festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù, oltre alla sagra del pesce al mercato ittico, lo spettacolo piromusicale e altre iniziative che hanno allietato queste settimane di festa.