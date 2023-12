Mugnano. La comunità parrocchiale di San Biagio in Mugnano di Napoli in occasione del Natale rinnova l’appuntamento con il tradizionale presepe vivente. La terza edizione dell’iniziativa avrà luogo in piazza Municipio e in via Santa Maria il 27 e 28 dicembre e sarà recitato, ballato e cantato con la regia di Aurelio Magnetti.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio morale del comune di Mugnano ed è stata supportata da alcune attività commerciale del territorio, tra queste la Farmacia Sacro Cuore, Imprese Funebri Coppola, Al Delfino, Lina Intimo e Biancheria, Habitare ed Elgraphic.