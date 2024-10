È stata la domenica dedicata al Sacro Cuore di Gesù a Mugnano e Teleclubitalia ha seguito in diretta il pellegrinaggio per le vie cittadine della statua. La lunga giornata di preghiera e comunità è partita alle prime luci dell’alba con la doppia messa mattutina in Piazza Suor Maria Brando dopodiché devoti e fedeli si sono messi in cammino di preghiera.

Mugnano in festa per il Sacro Cuore di Gesù: ieri la processione. in settimana gli spettacoli

La processione è stata seguita in diretta dalle nostre telecamere in cui le intense emozioni della processione sono state trasmesse in diretta assieme alle storie e alle testimonianze di fede. Diverse le tappe importanti come il cimitero, il saluto agli ammalati, la benedizione al mercato ittico e il rientro della statua all’interno del Santuario in Serata.

Nel corso della settimana diversi saranno gli appuntamenti ludici: come la sagra del pesce e il festival pirotecnico di martedì, lo spettacolo degli Arteteca di mercoledì e il concerto di Andrea Sannino previsto per la giornata di giovedì.