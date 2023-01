Dall’11 al 19 gennaio 2023, 9 alunni e 3 docenti della Scuola secondaria di primo grado “Illuminato- Cirino” di Mugnano di Napoli sono stati ospiti della scuola Saint Adrien La Salle Villeneuve d’Ascq nei pressi della città di Lilla in Francia.

Ciò che ha permesso alle ragazze e ai ragazzi dell’Istituto di poter trascorrere nove giorni in questa cittadina, usufruendo di viaggio, alloggio e vitto del tutto gratuiti, è l’accreditamento Erasmus+ che la Scuola “Illuminato-Cirino” ha ricevuto lo scorso ottobre.

Con tale Accordo la Scuola potrà realizzare, nel corso di un settennio e fino al 31 dicembre del 2027, attività di mobilità a favore degli alunni e del personale scolastico interno.

Si prevedono mobilità in diversi Paesi della Comunità Europea per gruppi di alunni che potranno trascorrere un periodo di apprendimento insieme a coetanei di un altro paese.

In quest’anno scolastico sono previste tre mobilità: la prima in Francia, già svolta; la seconda in Spagna, che si terrà nel mese di marzo, e la terza probabilmente in Polonia. La mobilità in Polonia è organizzata in continuità con l’esperienza che il nostro Istituto vivrà, tra marzo ed aprile, quando accoglierà alcuni alunni provenienti da Cracovia.

Oltre alle attività previste per gli alunni, saranno organizzati Corsi di formazione per il personale in un paese estero che permetterà loro di migliorare le proprie competenze linguistiche e così rispondere all’esigenza di una maggiore europeizzazione della scuola; attività di Job-shadowing (affiancamento lavorativo) che consentirà al personale interno di trascorrere un periodo di tempo presso una scuola di un altro paese con l’obiettivo di acquisire nuove pratiche e raccogliere nuove idee attraverso l’osservazione e l’interazione con docenti e personale di scuole straniere. Per il corrente anno scolastico, tre docenti dell’Istituto vivranno un periodo di affiancamento lavorativo presso una scuola finlandese.

Accanto a queste attività, l’Istituto “Illuminato-Cirino si impegna ad ospitare ed accogliere alunni, insegnanti ed educatori in formazione provenienti da altri paesi stranieri. Già l’anno scorso alunni e docenti interni hanno potuto fare uno scambio d’esperienza con alunni provenienti da Granada in Spagna; docenti e giovani tirocinanti, provenienti da Grenoble in Francia, come l’anno scorso parteciperanno alla vita dell’Istituto, vivendone in maniera completa le attività scolastiche.

Per permettere a tutte le famiglie di Mugnano di conoscere, e al limite di beneficiare della grossa opportunità che viene offerta agli alunni che si iscrivono alla Scuola secondaria di primo grado “Illuminato- Cirino” di Mugnano, nei prossimi giorni sarà organizzato l’ErasmusDays, un evento in cui i partecipanti alle mobilità presenteranno le attività svolte e faranno conoscere a tutti le grosse opportunità offerte dal programma Erasmus+ di Istituto.

COMUNICATO STAMPA