È di nuovo allarme sicurezza nell’area nord di Napoli. In appena 24 ore si sono registrate due rapine tra Mugnano, Melito e Scampia, lungo l’asse mediano e la circumvallazione esterna, tratte già note per la loro pericolosità. In uno degli episodi, un automobilista è stato bloccato da alcuni malviventi che, dopo averlo minacciato, gli hanno portato via tutto, compresa la fede nuziale.

Mugnano, due rapine in 24 ore e un agguato: rafforzati i controlli dopo vertice in Prefettura

Le rapine arrivano a pochi giorni dal tentato agguato di camorra contro un esponente del clan Amato-Pagano. Per affrontare l’emergenza, si è riunito ieri pomeriggio a Napoli il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari, con la partecipazione dei vertici delle forze dell’ordine e dei rappresentanti istituzionali locali, tra cui una delegazione del Comune di Mugnano.

Il prefetto ha annunciato un rafforzamento dei controlli e una maggiore presenza delle pattuglie soprattutto lungo la circumvallazione e l’asse mediano. Tuttavia, resta il problema della mancanza di telecamere di sorveglianza, una criticità più volte segnalata dagli amministratori comunali.

“Ringrazio il Prefetto”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, che ha dichiarato: “Desidero esprimere piena soddisfazione per l’esito dell’incontro, che conferma la massima collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Ringrazio il Prefetto per la tempestività con cui ha accolto la mia richiesta di un tavolo urgente sulla sicurezza e il vice sindaco Biagio Bove per aver presenziato all’incontro. È fondamentale che lo Stato faccia sentire la propria presenza in modo costante e capillare sul territorio”.