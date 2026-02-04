Mugnano celebra San Biagio, da tutta la Campania per la benedizione alla gola

San Biagio a Mugnano è molto più di una semplice festa patronale: rappresenta un momento di forte coesione comunitaria, spiritualità e tradizione.

Come ogni anno, centinaia di fedeli provenienti da tutto l’hinterland si sono recati nella chiesa dedicata al Santo patrono della cittadina per un momento di preghiera e per ricevere la tradizionale benedizione della gola. San Biagio, infatti, è considerato il protettore dai malanni della gola e sono in molti a partecipare al rito dell’unzione in questa giornata.

Nel corso della giornata si sono susseguiti numerosi appuntamenti religiosi, con celebrazioni particolarmente partecipate e sentite, culminate con la messa solenne presieduta quest’anno dal vescovo di Acerra, Sua Eccellenza monsignor Antonio Di Donna.