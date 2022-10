È festa a Mugnano per il Sacro Cuore di Gesù. Stamattina è partita la processione con la sacra effige che percorrerà le vie della città fino alle 12, per poi riprendere alle 18,30 fino al rientro in Santuario.

Mugnano, bagno di folla alla processione del Sacro Cuore di Gesù

Grande partecipazione da parte dei fedeli, accorsi anche dai Comuni limitrofi, che non hanno voluto rinunciare a uno dei momenti più solenni della festa religiosa. La statua raffigurante Gesù è stata portata anche alla Clinica dei Fiori per dare la possibilità agli ammalati di rivolgere preghiere al figlio di Dio.

La messa in onore di Gesù Cristo, presieduta dall’Arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, è stata invece celebrata alle 7 di questa mattina, in piazza Suor Maria Pia Brando. Tele Club Italia sarà in diretta per raccontare, attraverso le parole e le immagini, la processione fino alle 12 e poi di nuovo alle 18 e 30 per dare la possibilità, a chi non può parteciparvi di persona, di poterla seguire da casa.