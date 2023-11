Fermato a un posto di blocco e trovato in possesso di droga. A finire in manette, a Mugnano, un 20enne del posto incensurato.

Mugnano, 20enne fermato a un posto di blocco: nascondeva droga nel vano motore. Arrestato

I carabinieri della sezione operativa di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un ragazzo che viaggiava in sella a un motociclo. Il giovane è stato fermato durante un posto di controllo in via quattro Martiri, nel comune di Mugnano.

Sin da subito il centauro ha mostrato segni di nervosismo al punto da destare sospetti nei militari dell’Arma. Quando è stato perquisito, i carabinieri hanno trovato nelle sue tasche 5 palline di cocaine e una bustina di marijuana. In una scatola incollata artigianalmente nel vano motore dello scooter altre 35 dosi di cocaina. Il 20enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Il materiale rinvenuto, invece, è finito sotto sequestro.