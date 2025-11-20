Un controllo di routine in un bar di Mugnano, in provincia di Napoli, ha portato i Carabinieri della Compagnia di Marano a scoprire un vero e proprio arsenale di armi clandestine.

Mugnano, 18enne arrestato: arsenale scoperto nel box auto dopo controllo in un bar

Durante l’ispezione in via Chiesa, un 18enne incensurato ha attirato l’attenzione dei militari: nelle sue tasche i carabinieri hanno trovato un caricatore di pistola con proiettili.

La successiva perquisizione del veicolo ha permesso di sequestrare un passamontagna e una chiave contenente una lama di coltello. Lo spostamento al suo box auto ha portato alla luce tre fucili semi-automatici da caccia a canna liscia, calibro 12, provento di un furto denunciato a ottobre 2025 a Foggia. Il giovane è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e ricettazione ed è ora in carcere. Le armi sequestrate erano pronte a sparare.