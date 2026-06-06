Napoli, finto militare semina panico tra la folla: in casa aveva lanciagranate, fucili e pistole

Momenti di tensione nella zona di Porta Nolana, a pochi passi da piazza Garibaldi, dove un uomo vestito con una tuta mimetica e una pistola in fondina ha seminato il panico tra passanti, pendolari e turisti. L’allarme è scattato dopo una segnalazione giunta al 112: alcuni cittadini hanno riferito della presenza di un uomo che minacciava le persone in strada. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio proprio nell’area della stazione centrale.

Fermato dai Carabinieri a Porta Nolana

Dopo pochi minuti di ricerche, i militari hanno individuato e bloccato il presunto responsabile. Si tratta di un 47enne napoletano che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell’abitazione dell’uomo, situata nelle vicinanze del luogo dell’intervento. Qui i Carabinieri hanno scoperto un vero e proprio arsenale di armi finte che, per aspetto e dimensioni, avrebbero potuto facilmente essere scambiate per armi reali.

In casa un arsenale di armi giocattolo

Durante la perquisizione sono stati sequestrati: un lanciagranate giocattolo, un macete, una bomba a mano finta, 5 fucili giocattolo e 9 pistole giocattolo. Materiale che, soprattutto in una zona particolarmente frequentata come quella di Porta Nolana e piazza Garibaldi, avrebbe potuto creare forte allarme sociale e situazioni di pericolo. L’intero arsenale è stato sequestrato. Il 47enne è stato denunciato e segnalato ai servizi sociali.

Controlli straordinari tra Porta Nolana e piazza Garibaldi

L’operazione rientra in un più ampio servizio di controllo del territorio disposto dai Carabinieri nell’area della stazione centrale di Napoli. Nel corso delle attività sono state identificate 188 persone, di cui 69 già note alle forze dell’ordine. I militari hanno inoltre controllato 91 veicoli ed elevato 22 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Tre giovani sono stati infine segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.