Mugnano, 14 chili di droga in casa di un sorvegliato speciale: 48enne arrestato dai Carabinieri

Un ingente carico di droga è stato scoperto dai Carabinieri all’interno dell’abitazione di un sorvegliato speciale a Mugnano. In manette è finito Stefano Foria, 48 anni, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai militari della sezione operativa di Marano.

Fermato fuori comune nonostante l’obbligo di soggiorno

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre si trovava nel mercato ortofrutticolo di Melito, in violazione dell’obbligo di soggiorno nel comune di Mugnano, misura restrittiva collegata alla sorveglianza speciale cui era sottoposto. A insospettire i militari anche il comportamento del 48enne, che ha portato all’immediata perquisizione della sua abitazione.

Il fiuto dei cani fa scoprire la droga

Determinante l’intervento dei cani del nucleo cinofili di Sarno, che hanno consentito di individuare un vero e proprio deposito di droga. All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno rinvenuto 8 chili e 300 grammi di marijuana, custoditi in grossi bustoni di plastica, e 6 chili di hashish, suddivisi in panetti pronti per essere tagliati e distribuiti. Un quantitativo ingente che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto rifornire le piazze di spaccio della provincia a nord di Napoli. Per Stefano Foria sono scattate le manette. L’uomo è stato tradotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio.