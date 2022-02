Mr Rain è un rapper italiano diventato famoso negli ultimi anni grazie ad alcuni pezzi di grande successo. Sarà sul palco del festival di Sanremo insieme a Highsnob e Hu per cantare Mi sono innamorato di te. Scopriamo maggiori informazioni in merito alal vita privata e professionale del cantante.

Mr Rain: chi è, età, vero nome, canzoni

Mr Rain è il nome d’arte di Mattia Blardi. Ha 30 anni ed è nato a Desenzano del Garda il 19 novembre 1991, sotto il segno dello Scorpione.

Appassionato di musica fin da piccolo, Mr Rain ha iniziato la sua carriera musicale nel 2009, scrivendo le sue prime canzoni ed usando lo pseudonimo con cui tutti lo conosciamo. Nel 2011 ha autoprodotto il suo primo mixtape dal titolo Time 2 Eat. In seguito, dopo due anni, ha partecipato ai casting della settima edizione del famoso programma X Factor, decidendo però di abbandonare il percorso dopo essere stato ripescato in seguito all’eliminazione.

Il 2014 è stato l’anno del suo primo tour, durante il quale ha avuto modo di esibirsi in diverse città italiane aprendo i concerti per noti artisti come Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra e Salmo. Nel 2015, Mr Rain è riuscito ad autoprodurre il suo primo disco ufficiale dal titolo Memories. Al suo interno, è contenuto il brano Carillon, che ha riscontrato un grande successo anche su Youtube, dove il video ha raggiunto moltissime visualizzazioni.

Un brano che lo ha spinto anche ad un successo che ad oggi non si è più fermato e che è proseguito con brani importanti come Anche i grandi piangono e Ipernova.

Tra le canzoni più amate c’è sicuramente Fiori di Chernobyl.

Mr Rain: Sanremo

Mr Rain salirà sul palco di Sanremo insieme a Highsnob e Hu nella serata delle cover. Insieme, interpreteranno la canzone Mi sono innamorato di te.

Mr Rain: vita privata

Mr Rain è molto riservato sulla sua vita privata, motivo per cui non si sa se al momento sia impegnato in una relazione.

In passato, però, il suo nome è stato associato in modo forte a quello di Elisabetta Gregoraci: quando la showgirl era all’interno della casa del Grande Fratello Vip, era stata destinataria di un aereo che riportava uno striscione con sopra il testo di una sua canzone, motivo per cui si ipotizzava una loro relazione. Successivamente, la Gregoraci ha dichiarato che tra loro non è mai accaduto nulla: è soltanto una sua grande fan.

Mr Rain: Instagram

Mr Rain è seguito sui social: il suo profilo Instagram conta oltre 330mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.