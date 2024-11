Movida violenta ad Aversa, Nicolò: “Sindaco al lavoro per arginare fenomeno”

Continua a far discutere la questione della movida violenta ad Aversa. Dall’opposizione si denuncia un problema ormai fuori controllo, con Forza Aversa che chiede l’introduzione di un “daspo urbano”. Dal fronte della maggioranza, però, rassicurano: il sindaco Franco Matacena è al lavoro per arginare il fenomeno. “Gli incontri in Prefettura sono stati utili; presto verranno potenziati i sistemi di sicurezza, e la presenza delle forze dell’ordine sarà più capillare nelle aree della vita notturna”, ha dichiarato la consigliera Federica Nicolò ai nostri microfoni.