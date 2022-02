Salerno. Una lite, nata per futili motivi, è degenerata in una rissa al termine di una serata in discoteca. Finora sono cinque i ragazzi identificati dalla polizia di Stato, tutti originari di Castellammare di Stabia.

Movida violenta a Salerno, rissa davanti a una discoteca: 3 ragazzi feriti

L’episodio, riporta Il Mattino, si è verificato dinanzi a un noto locale sul lungomare della zona orientale. La discussione sarebbe stata scatenata da futili motivi e aggravata da un indiscriminato uso di alcol da parte del gruppo arrivato dal napoletano per trascorrere una serata in discoteca.

Dalle parole si è passati ai fatti. Uno dei cinque avrebbe impugnato un coltello e ferito alcuni coetanei. Tre giovani sono finiti in ospedale: uno è stato trasferito al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove i sanitari gli hanno constatato ferite da taglio alle mani, ritenute guaribili in dieci giorni. Meno gravi gli altri due, medicati al San Leonardo di Castellammare, accompagnati dal fratello di una delle vittime con auto propria.

I ragazzi identificati sono stati ascoltati ieri presso il commissariato stabiese dagli agenti salernitani che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

I poliziotti hanno già acquisito alcuni filmati delle telecamere presenti in zona, che consentiranno agli investigatori di chiarire meglio la dinamica. In particolare si sta cercando di capire chi siano i responsabili della rissa ai fini di eventuali denunce. Ma anche di verificare se ci fosse qualcun altro, poi fuggito via.