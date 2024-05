Ancora violenza tra giovanissimi. L’ultimo episodio si è registrato la notte scorsa a San Sebastiano al Vesuvio, in piazza Luigi Capasso. Un giovane di 19 anni, originario di San Giorgio a Cremano, è stato brutalmente accoltellato al volto.

Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane è stato coinvolto in una discussione apparentemente banale che ha preso una piega violenta quando un coetaneo, ancora non identificato, ha estratto un coltello, infliggendo al 19enne gravi ferite al viso e alla spalla. Le ferite riportate sono state così severe che il ragazzo ha dovuto ricevere trenta punti di sutura al viso e sette alla spalla.

Il trasporto d’urgenza in ospedale

Dopo l’aggressione, la vittima è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare di Ponticelli da un conoscente. Sebbene le sue condizioni siano gravi, i medici hanno confermato che la sua vita non è in pericolo. Tuttavia, è necessaria un’operazione di chirurgia facciale, già programmata per oggi.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti prontamente sul luogo dell’aggressione e hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e identificare l’aggressore. Al momento, la dinamica degli eventi rimane oggetto di indagine, con gli inquirenti che stanno raccogliendo testimonianze e cercando eventuali registrazioni video che possano aver catturato l’incidente.

Questo episodio di violenza gratuita ha profondamente turbato la comunità locale. La speranza è che la giustizia possa prevalere rapidamente e che episodi simili possano essere evitati in futuro.