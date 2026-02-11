Un incontro operativo sulla movida e sul rafforzamento dei controlli si è svolto tra le istituzioni e le forze dell’ordine, con particolare attenzione alle realtà di Aversa e Santa Maria Capua Vetere. Al tavolo il prefetto Volpe, la vicesindaca di Santa Maria Capua Vetere, il sindaco di Aversa Francesco Matacena, il questore di Caserta, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il comandante provinciale dei Carabinieri e i comandanti delle Polizie municipali di Aversa e Santa Maria Capua Vetere.

Movida, vertice in Prefettura su Aversa e Santa Maria C.V.: più controlli e sinergia tra istituzioni e commercianti

Il vertice si è tenuto sulla scorta della circolare del ministro dell’Interno che dispone l’avvio di controlli mirati nelle aree della movida, con particolare riferimento alle attività commerciali, anche alla luce di recenti episodi avvenuti in Svizzera. L’obiettivo è prevenire situazioni di rischio e garantire il rispetto delle normative vigenti. Dall’incontro è emersa la volontà di rafforzare il lavoro in sinergia tra forze dell’ordine e associazioni di categoria che rappresentano commercianti e artigiani. Un’azione coordinata che punta a consentire alle attività di operare nel rispetto delle regole, tutelando chi lavora con professionalità e contrastando eventuali irregolarità.

“Per Aversa ho chiesto, considerate le peculiarità del nostro territorio – dalla presenza del tribunale al flusso proveniente anche dall’area nord di Napoli – una maggiore presenza delle forze dell’ordine in città”, ha dichiarato il sindaco Matacena. “Per quanto riguarda la movida servono più controlli nei confronti delle attività: dobbiamo difendere i commercianti che operano con professionalità e colpire quelli che creano problemi agli altri. Vogliamo una movida che rispetti le norme”. Il prefetto Volpe ha ascoltato le richieste e preso atto delle esigenze rappresentate, confermando l’attenzione delle istituzioni sul tema della sicurezza urbana e della gestione ordinata della movida nei due centri del Casertano.