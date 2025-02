Una danza dai ritmi arabeggianti scandisce la serata in piazza Cirillo, nel centro storico, ad Aversa. Un gruppo di giovani balla su quelle note, muovendosi in cerchio tra la folla. Qualcuno aziona ripetutamente un presunto taser, generando scariche elettriche a tempo di musica. Il gesto, immortalato in un video dai presenti, è stato poi inviato nel weekend appena trascorso al deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

Movida Aversa, ragazzi ballano con dissuasore elettrico in piazza: “Indagini in corso”

“Il taser è un’arma in dotazione delle forze dell’ordine e può essere letale. Inaccettabile che venga così sfacciatamente esibita – commenta Borrelli – ci risiamo con il tema dei luoghi della movida che soprattutto nei weekend devono essere vigilati e sorvegliati”, conclude il parlamentare.

A fare chiarezza sulla vicenda è il sindaco di Aversa Franco Matacena che fa sapere che sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine: “Mi è stato riferito che non si tratta di un taser ma di un dissuasore elettrico”, precisa il primo cittadino. “La Polizia Municipale è presente nelle zone calde della città, insieme alle forze dell’ordine – prosegue Matacena -. È evidente che è necessaria una presenza ancora maggiore”. Infine, l’appello del sindaco ai cittadini: “Se ci sono situazioni di pericolo, chiamate le forze dell’ordine”.

Il servizio