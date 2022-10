Due morti e un ferito. E’ il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera sull’A1, nei pressi dello svincolo del Centro Direzionale. A perdere la vita un pedone e un motociclista, M.Z., di appena 23 anni. Ferita la sua ragazza di 22 anni che viaggiava con lui.

Incidente sull’A1 allo svincolo del Centro Direzionale, due morti

La tragedia si è consumata ieri sera, in direzione Roma, in un momento di traffico intenso per i rientri domenicali. Alle 19 e 30 circa, in circostanze da chiarire, un centauro ha travolto un uomo che si trovava in quel momento a piedi, probabilmente nel tentativo di attraversa la carreggiata. L’impatto è stato inevitabile: la persona travolta dal motociclo è morta sul colpo, mentre il motociclista e il passeggero sono sbalzati dal mezzo a due ruote rovinando a terra.

Poco dopo sono scattati i soccorsi. Il guidatore sarebbe morto per le gravi ferite riportate mentre la ragazza è stata trasportata in ospedale e ricoverata d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Dalle prime notizie che arrivano dal nosocomio, versa in gravi condizioni.

Il post di “Nessuno Tocchi Ippocrate”

A riportare l’incidente in anteprima è la pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Secondo le informazioni riportate, l’incidente si è “verificato sulla corsia in direzione Roma incrocio SS162, dove, spiegano nel post “sembra che un uomo (V.B.), forse nel tentativo di attraverare a piedi la corsia, è stato travolto dalla moto. Il bilancio è di 2 morti; il pedone ed il motociclista di soli 23 anni M.Z. La ragazza ,22anni, passeggera del centauro, alle 19:51 è stata trasportata in codice rosso all’ospedale del Mare, per lei trauma cranico commotivo”.

Le indagini

L’incidente ha avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione stradale, che è andata in tilt per circa un’ora. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze, giunte tra il bivio A1/A3 Napoli-Salerno e il Nodo Napoli-Centro Direzionale. Nello specifico sono arrivati mezzi di soccorso da Ponticelli, Piazza Nazionale e Portici. A indagare sulla tragedia gli uomini della Polstrada, che hanno effettuato i rilievi. Toccherà a loro ricostruire la dinamica e le ragioni per cui una delle due vittime si trovasse in strada al momento dell’incidente. Tra le ipotesi c’è quella di un tentativo di attraversamento finito in tragedia.