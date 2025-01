Si chiamava Patrizio Spasiano il giovane operaio di 19 anni originario di Secondigliano morto in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto ieri, 10 gennaio, nella fabbrica Frigocaserta di Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta. Patrizio era stato assunto solo tre mesi fa da una ditta esterna di Villaricca.

Morto soffocato a 19 anni da nube tossica, Secondigliano in lutto per Patrizio

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava eseguendo un intervento di manutenzione su un serbatoio quando si è verificata una fuga di ammoniaca, probabilmente causata dalla rottura di un tubo. Mentre i tre colleghi presenti con lui sono riusciti a mettersi in salvo, Spasiano è rimasto intrappolato e il suo corpo è stato recuperato solo nel tardo pomeriggio, quando le condizioni di sicurezza hanno permesso l’accesso ai soccorritori.

Secondigliano è in lutto per la perdita di Patrizio, un ragazzo descritto come laborioso e pieno di speranze per il futuro. Il tragico evento ha sconvolto la comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia del giovane. Lo stabilimento dove è avvenuta la tragedia era già stato teatro di un altro incidente mortale pochi giorni fa: il 31 dicembre, Pompeo Mezzacapo, 39 anni, era rimasto schiacciato da un muletto ribaltatosi durante le operazioni lavorative.

Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. Intanto, il sindacato e le autorità locali chiedono maggiore attenzione e misure più rigorose per evitare ulteriori tragedie sul lavoro.