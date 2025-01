Gricignano, fuoriuscita di ammoniaca in un’azienda: morto un operaio

Perdita di ammoniaca questo pomeriggio si sarebbe verificata nello stabilimento della Frigocaserta di via della Stazione a Gricignano d’Aversa. Un operaio di 19 anni, Patrizio Spasiano, di Napoli, è morto nell’azienda specializzata nella conservazione di alimenti freschi e surgelati.

Gricignano, fuoriuscita di ammoniaca in un’azienda: morto operaio di 19 anni

Tre colleghi che erano con lui sono riusciti a mettersi in salvo fuggendo dall’ambiente interessato dalla perdita. La vittima era un addetto di una ditta esterna impegnato in lavori di manutenzione di alcuni sylos insieme ad altri tre colleghi che sono riusciti a fuggire e a mettersi in salvo.

Sul posto vigili del fuoco, con gli specialisti Nbcr, ambulanze e carabinieri. Stando alle prime informazioni, i soccorritori avrebbero difficoltà ad avvicinarsi allo stabilimento per la presenza di una nube provocata dalla sostanza chimica. Nella stesso sito il 31 dicembre scorso c’era stato un incidente mortale.

La perdita deriverebbe da un serbatoio dove erano in corso lavori di manutenzione da parte di quattro operai. Tre di loro sono feriti, probabilmente intossicati per le esalazioni. Patrizio Spasiano invece non ce l’ha fatta. Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso.