Dramma sul lavoro, muore operaio di 33 anni. I fatti sono accaduto questo pomeriggio in un cantiere di via delle Industrie, a Biassono, in provincia di Monza e Brianza.

Tragedia a lavoro, muore 33enne

Secondo una prima ricostruzione il giovane è precipitato mentre era al lavoro per la manutenzione di un traliccio. Insieme a lui c’era il collega di 26 anni anch’egli precipitato ma senza gravi conseguenze.

Inutile l’intervento dei soccorsi giunti sul posto. Per il 33enne non c’è stato nulla da fare.

Le cause dell’incidente ora sono al vaglio della forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri di Monza e polizia locale di Biassono per accertare la dinamica e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.