Il mandante dell’omicidio di Don Peppe Diana, Nunzio De Falco, è morto. L’uomo era malato terminale ed era ristretto agli arresti domiciliari nell’abitazione della sorella in via Piacenza, a Villa Literno. Il boss del clan dei Casalesi è spirato in una clinica privata di Tora e Piccilli dove era stato ricoverato in seguito all’aggravamento delle condizioni fisiche.

Villa Literno, è morto Nunzio De Falco

Nunzio De Falco è stato riconosciuto quale mandante dell’omicidio di Don Peppe Diana, il sacerdote ucciso a Casal di Principe il 19 marzo del 1994. Conosciuto come “‘O Lupo”, il 72enne fu arrestato in Spagna, a Valencia nel 97. Oltre all’omicidio del sacerdote, De Falco è stato anche il mandante di Mario Iovine, uno dei fondatori del clan dei Casalesi. Due ergastoli, questa la condanna da scontare per il feroce boss.

Scarcerato a luglio tra le polemiche

De Falco era già stato scarcerato il 26 luglio del 2021 dal magistrato di Sorveglianza di Sassari per questioni di salute. La sua scarcerazione provocò numerose polemiche. De Falco finì così ai domiciliari, per sei mesi, ed alla scadenza tornò in carcere. Pochi giorni fa la nuova scarcerazione: sarebbe dovuto restare a Villa Literno fino ad ottobre, ma il suo cuore ha ceduto prima.