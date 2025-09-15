Morto in servizio nel 1981, medaglia d’oro al valore civile al tenente Giuseppe De Lise

La medaglia d’oro al merito civile è stata conferita alla vedova del tenente Giuseppe De Lise, originario della provincia di Caserta, caduto in Toscana nel 1981. All’epoca comandante di plotone presso la scuola sottufficiali, De Lise perse la vita in seguito alle ferite riportate durante un incidente stradale avvenuto nel corso di una lezione di guida. L’ufficiale si trovava accanto a un giovane allievo che aveva perso il controllo del veicolo e non esitò a intervenire per salvare la vita del ragazzo.

La cerimonia di consegna della medaglia si è svolta recentemente a Firenze, in occasione del giuramento di 750 neo marescialli dell’Arma. La medaglia è stata consegnata alla signora Annamaria, vedova di De Lise, dal generale di Corpo d’armata Giuseppe La Gala, comandante delle scuole dell’Arma.

Erano presenti anche i due figli di De Lise, Pietro e Antonio. Quest’ultimo ha seguito le orme del padre intraprendendo la carriera nell’Arma ed è attualmente in servizio come tenente colonnello al Comando provinciale di Latina. In Campania è inoltre noto per aver guidato, da capitano, per diversi anni la Compagnia di Giugliano.