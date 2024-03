Era il 24 settembre del 2015 quando rimase gravemente ferito. Si era infatti imbattuto, insieme a un collega, in un malvivente che stava chiedendo il pizzo in un esercizio commerciale di via Leopardi, a pochi passi dall’omonima stazione della Ferrovia Cumana , a Fuorigrotta. Il camorrista ingaggiò uno scontro a fuoco con i due agenti, nel corso del quale Barbato riportò gravi danni che lo lasciarono paralizzato.

“Esempio di coraggio e di spirito di servizio, medaglia d’oro al valore civile, ci lascia Nicola Barbato. È un giorno di dolore. Barbato è stato un grande poliziotto, un grande italiano, un grande padre che ha onorato la divisa e il Paese. Il mio pensiero e un abbraccio commosso alla famiglia, in particolare alla moglie e ai figli, e a tutta la Polizia di Stato. Mai dimenticheremo quanto Barbato ha fatto per l’Italia e per la difesa della legalità”. Ha dichiarato il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Personale il ricordo di Sandro Ruotolo, della segreteria del Pd: “È stato uno straordinario uomo delle istituzioni, della polizia di Stato. Rimasto paralizzato a vita nel corso di un’operazione Antiracket, a Fuorigrotta, quartiere di Napoli, sparato da un camorrista. Andavo spesso a trovarlo nella sua casetta di Carinaro, nel casertano. C’era sempre la sua amata moglie ed era un padre felice sapendo di avere due figli in polizia. Nicola Barbato era un uomo gentile e perbene, vittima della ferocia della camorra, testimone della battaglia per la legalità”.

Il commovente messaggio dei colleghi di Polizia

Alle esequie sarà presente una delegazione del Sindacato di Polizia Coisp capitanata dal Segretario Nazionale Giuseppe Raimondi, il quale così si esprime in suo ricordo: “Medaglia d’oro al valor civile… ma Nicola era molto più di questo, lui è stato sempre un amico prima ancora che un collega, ha saputo sorridere anche quando la vita lo ha piagato con quanto gli è successo. Mi è capitato spesso, dopo la tragedia, di partecipare insieme a lui a vari convegni sulla legalità, nei circoli, nei centri culturali, nelle scuole. Anche in quelle circostanze. ha dimostrato, a testa alta, che la camorra non lo ha piegato, manifestando a tutti che la vita è fatta di valori, di emozioni, di principi e di affetti.

“Nicola, sei stato, sei e resterai sempre il nostro orgoglio

più grande. Che il tuo – continua il sindacalista – sia un esempio per tutti ad avere rispetto delle Istituzioni e delle regole, rispetto della vita e ad avere la forza di non mollare mai, così come hai fatto tu. Ciao Nicola, riposa in pace fratello, ci rincontreremo in un’altra vita e lì sorrideremo ancora, come abbiamo sempre fatto su questa terra”.