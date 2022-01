Dramma in un albergo dell’Alto Adige, bimbo cade in piscina e muore. Non c’è stato nulla da fare per il piccolo morto nella notte tra sabato e domenica scorsi nonostante la rianimazione e l’immediato soccorso dei sanitari.

Il piccolo di 2 anni si trovava con i genitori e i due fratelli nella zona wellness dell’albergo di Naz Sciaves, in val d’Isarco.

Muore bimbo di 2 anni

Stava trascorrendo qualche ora di svago nella struttura quando si sarebbe allontanato dalla piscina dedicata ai piccoli, per spostarsi verso quella per gli adulti.

Dalle immagini del circuito del sistema di videosorveglianza visionato dai carabinieri è emerso che il piccolo è scivolato accidentalmente dalla scaletta in acqua senza riuscire a riemergere.

É stato il nonno a trovare il bambino e ad aver messo in atto le prime manovre di soccorso. Immediatamente è stato trasportato in ospedale ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo.