Giuseppe Valletta, 20enne residente a Baia e Latina, un comune della provincia di Caserta, è morto tragicamente mentre faceva la doccia a casa. Il decesso sarebbe stato causato da una scarica elettrica.

Morto 20enne nel Casertano: folgorato mentre fa la doccia

Il giovane si stava preparando per partecipare al matrimonio della cugina quando è avvenuto l’incidente. I soccorsi sono stati immediatamente allertati e il personale del 118 è giunto sul posto, ma purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvarlo.

I Carabinieri stanno indagando sul caso e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma e un’autopsia sul corpo del giovane per accertare con chiarezza le cause della morte. L’esame si terrà nei prossimi giorni presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta.