Morte Patrizio Spasiano, udienza rinviata al 21 gennaio

Rinvio tecnico concordato tra le parti e deciso dal gip del Tribunale di Napoli Nord. Si torna in aula il 21 gennaio 2027 per la morte di Patrizio Spasiano, operaio 19enne originario di Secondigliano deceduto in un incidente sul lavoro lo scorso 10 gennaio, nella fabbrica Frigocaserta di Gricignano d’Aversa, nel casertano. Il giovane era stato assunto solo tre mesi prima da una ditta esterna, la Cofrin di Villaricca.

Nell’udienza in programma all’inizio del nuovo anno si discuterà se rinviare a giudizio i cinque imputati per il reato di omicidio colposo, tra questi i legali rappresentanti delle due aziende coinvolte.

Morte Patrizio Spasiano,

L’avvocato della famiglia di Spasiano, Gennaro Maione, ha sottolineato come elemento positivo della mattinata il fatto che si siano costituiti parte civile Potere al Popolo e la sigla sindacale Usb, oltre la famiglia.

All’esterno del Tribunale è stato organizzato un presidio proprio da PaP e Usb, che hanno esposto striscioni con scritte come “Giustizia e verità per Patrizio Spasiano”. I presenti hanno indossato simbolicamente caschi antinfortunistica per chiedere il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e la fine al fenomeno delle morti bianche.

Morto soffocato da una nube tossica

Secondo quanto ricostruito dopo l’incidente, il giovane stava eseguendo un intervento di manutenzione su un serbatoio quando si è verificata una fuga di ammoniaca, probabilmente causata dalla rottura di un tubo. Con lui erano presenti anche tre colleghi, che per fortuna sono riusciti a mettersi in salvo. Spasiano, invece, è rimasto intrappolato e il suo corpo è stato recuperato solo nel tardo pomeriggio del 10 gennaio, quando le condizioni di sicurezza hanno permesso l’accesso ai soccorritori. La retribuzione del giovane, assunto come tirocinante, era di 500 euro al mese.

Lo stabilimento dove è avvenuta la tragedia era già stato teatro di un altro incidente mortale pochi prima della morte del giovane. Il 31 dicembre 2025, il 39enne Pompeo Mezzacapo era rimasto schiacciato da un muletto ribaltatosi durante le operazioni lavorative.