Morte Dj Godzi, fascicolo per omicidio preterintenzionale: sequestrata la salma

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio preterintenzionale sulla morte di Michele Noschese, 35 anni, noto come Dj Godzi, deceduto a Ibiza in circostanze ancora da chiarire. Gli inquirenti romani, competenti sui casi che riguardano cittadini italiani all’estero, hanno disposto il sequestro della salma, rientrata in Italia nei giorni scorsi.

Secondo l’ipotesi investigativa, la morte del dj potrebbe essere collegata al trattamento riservatogli dagli agenti della Guardia Civil spagnola che lo avevano immobilizzato durante un fermo.

Il padre della vittima, Pino Noschese, ascoltato in questura a Napoli su incarico della procura della Capitale, ha riferito quanto già dichiarato agli inquirenti iberici: un amico del figlio gli avrebbe raccontato che, nel momento del fermo, il 35enne — in forte stato di agitazione e armato di coltello — sarebbe stato colpito dagli agenti. Poco dopo, il decesso.

Dalla Spagna, la Guardia Civil sostiene invece che l’autopsia abbia accertato un arresto cardiocircolatorio dovuto a uso continuato di stupefacenti, escludendo segni di violenze sul corpo. Diversi esami svolti per conto della famiglia avrebbero però evidenziato fratture a costole e clavicole, circostanza che potrebbe spingere la magistratura italiana a disporre ulteriori accertamenti.