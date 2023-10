NAPOLI. Si sono tenuti questa mattina i funerali di Alessia Neboso, la 21enne morta a seguito di un intervento di mastoplastica al seno. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Pietro Apostolo di San Pietro a Patierno.

In tantissimi sono accorsi per la celebrazione alla giovane originaria del quartiere napoletano. All’esterno della chiesa striscioni con scritto: “Giustizia per Alessia”. Una bara bianca con rose bianche ha accompagnato la giovane nel suo ultimo viaggio.

Funerali di Alessia Neboso a San Pietro a Patierno

“Alessia aveva nel cuore il sentimento della bellezza perché Dio glielo aveva messo dentro. Perché Dio è bellezza ma è anche giustizia e verità – ha detto il sacerdote durante l’omelia -. Alessia era bella, bellissima. Non solo fuori ma anche dentro con i sentimenti sani ricevuto in famiglia. Voleva crearsi una famiglia

Si era cercata un lavoro proprio nella bellezza e aveva cercato anche fuori i confini d’Italia un posto dove potersi realizzarsi” ha continuato il parroco. Alessia infatti si era trasferita a Nizza e il desiderio era quello di sposarsi con il suo fidanzato.

“Il Signore le aveva donato un corpo e un volto stupendo. Oggi chiedo a te Alessia: ma chi ti ha ingannata? Ma chi ti ha fatto credere che potessi aggiungere bellezza aggiungendo un po’ di plastica al tuo corpo? Tu, la bellezza, l’avevi già. Questo inganno oggi è un monito. Tutto quello che si allontana da Dio è falso. Tutto quello lontano da Dio non è bellezza. Non è verità. Non è felicità – ha proseguito il sacerdote nell’omelia -. Oggi la tua morte ci atterrisce ma il tuo sacrificio non deve essere inutile. Deve dire qualcosa a chi resta. Oggi la tua storia dice a tutti noi che l’unica bellezza vera viene da Dio. Oggi ti salutiamo ma ci rimani nel cuore. Nell’altra vita, Alessia, troverai la bellezza autentica”.

Alessia si era sottoposta ad un intervento chirurgico in una clinica di Napoli per aumentare la taglia del proprio seno ma alcuni giorni dopo l’intervento, avvenuto l’11 settembre, ha iniziato ad avvertire malesseri. La situazione, però, è rapidamente precipitata e la giovane è stata trasportata in una clinica in gravi condizioni dove purtroppo non ce l’ha fatta. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.