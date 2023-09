San Pietro a Patierno in lutto per la prematura scomparsa di Alessia Neboso. La giovane è deceduta all’età di soli 22 anni gettando nello sconforto parenti, amici e l’intera comunità cittadina.

San Pietro a Patierno in lacrime, Alessia muore all’età di 22 anni

Come riporta Internapoli, Alessia aveva avuto un intervento qualche settimana fa presso la clinica Smeraglia a Gianturco, poi le sue condizioni si sono subito aggravate ed è stata trasportata d’urgenza alla clinica dei Fiori ad Acerra dove è deceduta per un arresto cardiaco nonostante l’intervento tempestivo dei medici. La famiglia ha sporto denuncia alla clinica Smeriglia per accertare la verità.

La tragica notizia ha fatto immediatamente il giro del web e della città. Numerosi messaggi di cordoglio e affetto sono stati pubblicati sui social media per commemorare Alessia. Un’amica, Annalisa, ha scritto: “Ti ho visto crescere, insieme ai tuoi fratelli, e ora hai lasciato un vuoto incolmabile. Eri solare, lavoratrice, bella. Non ci sono parole. Ci hai sorpresi e spezzato il cuore. Brilla intensamente lassù. Manda molta forza alla tua famiglia e al tuo amore”.