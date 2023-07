Morso a un piede da un serpente velenoso. È successo a Salza Irpina, piccola cittadina nella provincia di Avellino, ieri pomeriggio. Il malcapitato è un uomo di 71 anni che si trovava in un fondo agricolo di sua proprietà quando è stato attaccato da una vipera.

Morso da una vipera nell’Avellinese, grave un uomo di 71 anni

Soccorso da alcuni familiari, il 71enne è stato portato con mezzi propri all‘ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato in codice rosso.

I sanitari del nosocomio irpino si sono subito attivati e hanno contattato il Centro Antiveleni dell’ospedale Niguarda di Milano, che ha inviato prontamente l’antidoto previsto per il veleno inoculato dal rettile. Grazie al tempestivo intervento dei medici e alla somministrazione dell’antidoto, le condizioni del 71enne sarebbero stabili seppur ancora gravi. Tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.