Esplosione allo sportello bancomat e bottino in strada. È accaduto a Gesualdo, in provincia di Avellino.

Gesualdo, soldi in strada dopo il furto in banca. Bomba per far esplodere il bancomat

Erano appena trascorse le 4 del mattino quando un ordigno è stato fatto esplodere da ignoti allo sportello bancomat esterno della filiale locale BPer Banca di Gesualdo, in Alta Irpinia. L’esplosione è stata particolarmente forte, al punto che diverse banconote sono volate in strada, raccolte in seguito dalle forze dell’ordine giunte sul posto.

È ancora da chiarire quanto i malviventi sono riusciti a portare via. Sul posto, sono subito intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Mirabella Eclano e della stazione di Gesualdo, che hanno eseguito i rilievi assieme ai Vigili del Fuoco, che hanno anche eseguito le verifiche strutturali del condominio che ospita, al pianto terra, la filiale bancaria al cui esterno si trovava lo sportello bancomat “asportato” dai ladri.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati almeno quattro i malviventi ad agire la notte scorsa. Dopo il colpo, la banda è fuggita via a bordo di una Stelvio di colore bianco. Sotto analisi delle forze dell’ordine anche le immagini del sistema di videosorveglianza esterno alla banca. Il denaro volato sul manto stradale è stato recuperato e posto sotto sequestro.