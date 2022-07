Il cadavere di un uomo di 35 anni è stato ritrovato senza vita, accanto al proprio scooter riverso a terra. Il tragico ritrovamento è avvenuto all’alba di questa mattina a Montoro, in provincia di Avellino.

Montoro, operaio di 35 anni muore mentre si reca al lavoro: corpo trovato accanto al motorino

Secondo quanto si apprendere, l’uomo – le cui generalità non sono state ancora diffuse – si stava recapitando in un’azienda di Serino, dove vi lavorava come operaio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne: per lui non c’era più nulla da fare.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, e l’Autorità Giudiziaria che invece ha disposto indagini più approfondite sulla vicenda al fine di identificare le cause della morte del 35enne. La salma è stata poi trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove verrà effettuata l’autopsia. Resta quindi da capire se il 35enne sia stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo oppure se sia deceduto in seguito a un incidente stradale.