L’ex fidanzata lo sorprende al bar con due ragazze e scoppia la bagarre. E’ successo a Montesarchio, in provincia di Benevento, al confine con la provincia di Caserta. Sul posto, per evitare il peggio, sono intervenuti i carabinieri.

Montesarchio, sorprende l’ex con due ragazze in un locale: scoppia la rissa

Come spiega Edizione Caserta, la lite è scoppiata per motivi di gelosia. Una ragazza, dopo aver saputo che l’ex fidanzato – un giovane imprenditore della zona – era seduto al tavolo con due ragazze e altri amici, è entrata all’interno del locale e ha chiesto al deejay di mettere un brano musicale. Forse un dispetto, o forse il tentativo di lanciare una canzone che in qualche modo potesse ricordare all’ex la loro vecchia storia d’amore. “Lascia perdere gli altri. Non prendere in considerazione la loro richiesta e metti il brano che ti dico io”, avrebbe detto la ragazza.

A quel punto è scattato la lite. Il giovane imprenditore sarebbe intervenuto nel dialogo tra la ex e il deejay. Dalle parole si è passati rapidamente alle mani. Sono intervenuti gli altri amici del ragazzo. Nel corso della colluttazione, i tavoli sono stati travolti, qualche bicchiere è caduto. Il titolare del locale ha dovuto così chiamare i militari dell’Arma di Montesarchio. Sul posto sono piombati i carabinieri che hanno ascoltato alcuni testimoni. Alla fine della rissa il bilancio è di 4 contusi, tra cui una ragazza che ha riportato un taglio alla gamba. Sulle responsabilità indagano le forze dell’ordine.