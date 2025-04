Un uomo di 54 anni, residente nel Salernitano, è stato arrestato nel fine settimana dai carabinieri di Montesarchio per furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. L’uomo era riuscito a truffare le slot machine utilizzando un congegno artigianale che gli permetteva di riutilizzare la stessa moneta da due euro senza perderla nel vano porta-monete. In questo modo, aveva accumulato fraudolentemente circa 400 euro.

Montesarchio, scopre metodo per vincere sempre alle slot machine: arrestato 54enne

L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 29 marzo, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri in vari comuni della provincia di Benevento. Dopo essere stato fermato, il 54enne è stato condotto presso la caserma di via Napoli e sottoposto agli arresti domiciliari.

Durante gli stessi controlli, i militari hanno deferito in stato di libertà un 47enne sorpreso con un coltello da cucina di 30 centimetri senza giustificato motivo. Inoltre, un 31enne è stato denunciato per aver fornito false generalità alle forze dell’ordine. Le operazioni di monitoraggio e contrasto alle attività illecite da parte dei carabinieri della compagnia di Montesarchio proseguiranno per garantire la sicurezza del territorio.