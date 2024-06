Si chiamava Mario D’Elia l’imprenditore 65enne morto nella mattinata di ieri, 2 giugno, a Montercorvino Rovella, in provincia di Salerno. L’uomo è rimasto vittima di un incidente sul trattore.

Montecorvino Rovella, muore dopo incidente sul trattore

Il 65enne, titolare di una ditta che ripara impianti elettrici industriali, stava approfittato della giornata di festa per lavorare nel suo terreno agricolo, in località Macchia: per cause ancora in corso di accertamento, il trattore sul quale si trovava il 65enne si è ribaltato travolgendolo in pieno.

L’allarme è stato lanciato da un dipendente. Sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno constatato il decesso della vittima; successivamente sono sopraggiunti anche i carabinieri, gli agenti della Polizia Municipale e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Dopo un esame esterno della salma, il corpo è stato restituito ai familiari per le esequie.