Una truffa da centinaia di migliaia di euro: sarebbe questo il movente dell’omicidio di questa mattina, avvenuto nei pressi della stazione di servizio Agip nel territorio di Mondragone. Luigi Magrino, 48 anni, commerciante residente a Formia, è stato ucciso a colpi di pistola mentre faceva rifornimento di carburante.

Mondragone, ucciso da altro imprenditore: ipotesi truffa da centinaia di migliaia di euro

A sparare sarebbe stato l’imprenditore Giancarlo Pagliaro, titolare di un mobilificio, che è stato immediatamente arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone e portato in caserma, dove si trova ora sotto interrogatorio.

Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio sarebbe scaturito da un violento litigio legato a vecchi contrasti economici tra i due uomini. Non è ancora chiaro se l’incontro alla stazione di servizio sia stato frutto del caso o un appuntamento premeditato: i carabinieri, guidati dal colonnello Antonio Bandelli, stanno vagliando questa ipotesi attraverso l’analisi delle testimonianze e delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo.

Il profilo della vittima

Come riportato dalla giornalista Marilena Natale, Luigi Magrino aveva un passato controverso: sul suo profilo social risultava avere come immagine di copertina una foto del boss camorrista Michele Zagaria, elemento che ora potrebbe assumere rilievo nelle indagini. Non solo: Magrino sarebbe stato coinvolto in una truffa da centinaia di migliaia di euro ai danni proprio dell’imprenditore arrestato, possibile movente del gesto estremo.

Al momento dell’omicidio, numerosi clienti si trovavano nella stazione di servizio e sono rimasti terrorizzati dagli spari. Anche il gestore del distributore ha assistito impotente alla scena. La zona è stata transennata e i militari hanno effettuato i rilievi scientifici per raccogliere ogni elemento utile all’inchiesta.