Paura all’alba di domenica 24 agosto in viale Italia a Mondragone, dove un 37enne di origini bulgare è stato fermato dai carabinieri dopo un tentato furto in due abitazioni. L’uomo era in compagnia di almeno due complici, riusciti a fuggire e a far perdere le proprie tracce.

Mondragone, tentano furto in due abitazioni: 37enne bulgaro bloccato dai carabinieri

L’allarme è partito da un cittadino che, sveglio a causa del caldo, ha notato alcuni sconosciuti introdursi nella sua casa attraverso i balconi. Scoperti, i malviventi si sono dileguati senza riuscire a portare via nulla. Pochi minuti dopo un’altra segnalazione è giunta da un’abitazione adiacente, vittima dello stesso tentativo di intrusione.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone che, grazie a una rapida perlustrazione, ha rintracciato uno dei sospetti nascosto tra i cespugli poco distante dalle abitazioni.

Riconosciuto dai proprietari come uno degli autori, il 37enne è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto in abitazione in concorso. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per identificare i complici che sono riusciti a fuggire.