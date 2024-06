Uccide il fratello più piccolo a colpi di pistola e si dà alla fuga. Una banale lite in famiglia è finita in tragedia ieri alla periferia di Mondragone, in località Pineta Prisconte.

Mondragone, uccide il fratello a colpi di pistola e si dà alla fuga

L’omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri. La vittima si chiamava Luigi, e aveva 49 anni. A esplodere dei colpi d’arma da fuoco, al culmine di un litigio, il fratello più grande, 52 anni.

Dopo aver sparato, l’assassino si è dato alla fuga. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mondragone, che sono sulle tracce del 52enne.