Mondragone, incidente con l’Apecar: muore un 55enne del posto

Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Mondragone, lungo via Domiziana, nei pressi della pineta Riviera. Il sinistro, avvenuto intorno alle 23:20, ha coinvolto un Ape Car e ha avuto un esito fatale. A perdere la vita un uomo di 55 anni residente in città.

Mondragone, incidente con l’Apecar: muore un 55enne

La dinamica è ancora incerta. Come anticipa Edizione Caserta, sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire i dettagli dell’accaduto. Al momento, le cause dell’incidente restano da chiarire: le autorità stanno verificando se siano stati coinvolti altri veicoli o se si sia trattato di una perdita di controllo del mezzo.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, il traffico lungo via Domiziana è stato temporaneamente interrotto. La tragedia ha profondamente scosso la comunità locale, dove la vittima era conosciuta e stimata. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per fare luce sugli ultimi istanti prima dell’impatto. Non si esclude alcuna ipotesi, dall’errore umano a un possibile malore del conducente.