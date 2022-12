Sta diventando virale in queste ore un filmato diffuso sui social che ritrae una donna impegnata in un’accesa discussione con alcuni agenti della Polizia Municipale. L’auto su cui viaggia – una Citroen C3 – è senza copertura assicurativa. La guidatrice, però, non vuole saperne di lasciare la vettura.

Mondragone, fermata senza assicurazione non lascia l’auto: “Tengo i bimbi a casa”

Non è chiaro quando il video sia stato girato e da chi. Dagli elementi presenti nel filmato, si deduce che la donna sia stata fermata per un controllo lungo la Domiziana dai caschi bianchi del comune di Mondragone. Nonostante i pazienti tentativi da parte dei vigili di spiegare alla donna e a suo marito che l’auto non può circolare perché non coperta da assicurazione, l’automobilista inveisce contro gli agenti e non vuole saperne di lasciare il veicolo che sta per essere caricato da un carroattrezzi. “Prendo otto pillole al giorno – spiega la donna, urlando – e ho i bambini a casa. Lasciatemi andare via”.

Il video, caricato su Tik Tok, ha macinato decine di migliaia di visualizzazioni nel giro di poche ore. Gli utenti si dividono: c’è chi si schiera dalla parte della signora, giustificando la sua reazione con i costi troppo alti delle polizze assicurative in Campania; ma c’è anche chi sostiene invece le ragioni della Polizia Municipale e la necessità di osservare le leggi così come le norme del codice della strada che impediscono di circolare con un veicolo sprovvisto di assicurazione.