Mondragone, estorce 200 euro al papà pensionato e mette a soqquadro la casa: denunciato

Estorce soldi al papà pensionato. Raggiunto dai militari dell’Arma, un 50enne di Mondragone è stato denunciato in stato di libertà per maltrattamenti, danneggiamento ed estorsione.

I fatti nella tarda mattinata di ieri in via Ticino, dove i Carabinieri del locale Reparto Territoriale sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al “112”, che segnalava una violenta lite in famiglia in corso. L’intervento, scattato intorno alle ore 12.00, ha permesso ai militari di constatare la situazione di forte tensione all’interno di un’abitazione: la cucina appariva a soqquadro, con sedie rovesciate e cocci di vetro a terra. Sul posto era presente l’anziana vittima, un 88enne pensionato.

Proprio quest’ultimo, visibilmente sconvolto per l’accaduto, ha raccontato di essere da tempo vittima delle continue richieste di denaro e maltrattamenti da parte del figlio 50enne che pochi minuti prima lo aveva nuovamente aggredito estorcendogli circa 200,00 euro per poi allontanarsi, facendo rientro nella propria abitazione.

L’intervento dei carabinieri

Raggiunto poco dopo dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, l’aggressore – in evidente stato di alterazione psicofisica – ha inizialmente rifiutato di aprire ai militari, cedendo soltanto dopo vari tentativi e venendo nel contempo bloccato. Il pensionato, visibilmente scosso, ha chiesto l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno visitato sul posto. L’uomo ha però rifiutato il trasferimento in ospedale. Dopo aver raccolto testimonianze e ricostruito i fatti, dettagliatamente riportati nella denuncia presentata dall’anziano genitore, i Carabinieri hanno informato la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere procedendo, alla denuncia in stato di libertà del figlio 50enne.