Mondragone, carabinieri da lui per eseguire ordine di carcerazione: trovata droga in casa

Nasconde droga in casa proprio mentre i carabinieri stanno eseguendo un’ordine di carcerazione nei suoi confronti emesso dalla Corte d’Appello di Napoli. A finire in manette, a Mondragone, un 25enne.

L’arrestato, già sottoposto ai domiciliari, è stato condannato in via definitiva a una pena di 5 anni e 8 mesi di reclusione per reati legati all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un’attività criminale che avrebbe operato tra Mondragone e i territori limitrofi tra il 2018 e il 2020.

Durante l’esecuzione del provvedimento, i militari dell’Arma, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, hanno proceduto alla sua perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo, 25 bustine in cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack, e 260 euro in contanti.

Lo stupefacente e il denaro, ritenuto provento dell’attività illecita, sono stati sequestrati. Alla luce degli elementi raccolti, il 25enne è stato anche arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.