Mondragone, cadavere di una donna in un baule: era sigillato con nastro adesivo

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna di 77 anni è stato trovato ieri sera in un baule – sigillato con del nastro adesivo – nella stanza da letto di un’abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta.

Nessuno si era accorto della scomparsa dell’anziana il cui decesso, secondo un primo esame esterno, risalirebbe ad oltre un mese fa. A fare il macabro ritrovamento è stata una delle figlie di Concetta Infante – questo il nome della pensionata – che non viveva con la madre che invece condivideva l’appartamento di via Razzini con un’altra sua figlia, trovata dai carabinieri nell’abitazione. Le due sorelle sono state ascoltate per ore dai Carabinieri con gli altri componenti della famiglia.

Le indagini

La salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Caserta per l’autopsia in modo da poter fare luce sulle cause della morte. Non solo. Gli esiti dell’esame verranno anche confrontati con le dichiarazioni rese dai familiari acquisite dai militari e sulle quali al momento viene mantenuto il massimo riserbo.

A indagare sul macabro ritrovamento, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, sono i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. I militari sono al lavoro per capire se il decesso della 77enne sia stato provocato da un omicidio o da cause naturali.

Al momento il reato ipotizzato è occultamento di cadavere. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dell’immobile che si trova nella zona degli ex palazzi Cirio di Mondragone. Nell’abitazione potrebbero esserci elementi e documenti che potranno essere utili per risolvere il giallo. Non si esclude nessuna pista. Neppure, tra le altre, che si sia voluto appositamente occultare il cadavere per non perdere benefici economici.