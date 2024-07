Giugliano. Periodo d’oro per lo chef giuglianese Domenico Errichiello, dopo la vittoria del “Cinque stelle d’oro d’Italia” già è in programma la partenza per una nuova avventura: il mondiale di cucina a Los Angeles. L’appuntamento negli States è previsto per il 18, 19 e 20 ottobre 2024.

Ad accompagnarlo nella kermesse, forte dell’affermazione italiana al Cinque Stelle d’Oro d’Italia, il locale Stella d’Oro Eventi, suo “quartier generale” da qualche tempo, e alcuni importanti marchi come Pastificio Artigianale Leonessa e la tecnologia di Vorwerk.

“Il 2024 è stato e sarà un anno indimenticabile per me – racconta il 31enne professionista della cucina – prima l’affermazione in Italia ed ora un viaggio oltreoceano che completa un percorso avvenuto grazie alla fiducia di molti e soprattutto dell’appoggio della mia famiglia. Vi terrò aggiornati”

