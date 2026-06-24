Mog, giunta al lavoro su diversi progetti dopo i lavori

Ieri vi abbiamo mostrando le immagini del mercato ortofrutticolo di Giugliano, in particolare della nuova area polivalente con campetto di calcio. Già abbandonato dopo un milione di euro speso per fondi Pics. Dal Comune fanno sapere che su quest’area c’è l’idea dell’affidamento ad un privato per attività di bar-ristorazione. La giunta comunale lavora su diversi progetti per il Mog, a partire dalla nomina di un nuovo direttore generale per la struttura riqualificata col Pnrr.
Procedure che però non saranno velocissime, come spiega l’assessore comunale Paolo Russo.